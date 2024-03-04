Россия угрожает НАТО войной

Россия и НАТО "стоят перед опасностью прямого вооруженного столкновения" в Восточной Европе. Об этом заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"По существу, мы стоим перед опасностью прямого столкновения Вооруженных сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы.

Еще недавно невозможно было себе представить, что по полям соседней с Россией республики будут разъезжать американские и немецкие танки, а позднее выяснилось, что западные инструкторы помогают украинским военным с наведением на цели дорогущего оборудования вроде "Патриотов".

Теперь уже речь идет и об участии солдат армий НАТО в боевых действиях. Подобный сценарий не может реализовываться без одобрения Вашингтона.

Уверен, что фермеров в Америке, Европе и в России, прежде всего, волнует спокойная жизнь и возможность возделывать землю без страха за завтрашний день. Однако к их чаяниям равнодушны здешние ястребы, которые подталкивают планету к третьей мировой войне", - заявил Антонов.