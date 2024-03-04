США об отправке войск в Украину

Американские войска не будут воевать в Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к союзникам не проявлять трусость.

"Я не буду анализировать слова президента Макрона. У него определенно есть право и возможность высказывать свое мнение. Я могу говорить только от имени президента [США Джо] Байдена, главнокомандующего", - сказал Кирби. "Он с самого начала [войны в Украине] ясно дал понять, что американские войска не будут воевать на территории Украины", - подчеркнул он.

Кирби также заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не просил союзников отправлять войска на Украину. "Президент Зеленский не просит об этом. Он лишь просит предоставить средства и возможности. Он никогда не просил, чтобы иностранные войска воевали за его страну", - сказал чиновник. "Это будет делать он и его военные, но им нужны средства, и мы с этим поможем", - добавил он.

Ранее французский президент, выступая перед соотечественниками в Праге, призвал союзников в Европе "не проявлять трусость" в связи с конфликтом на Украине. 26 февраля Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, официально участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя.