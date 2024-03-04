Азербайджанские дипломаты вернутся в Иран

«В ходе встречи с моим азербайджанским коллегой мы обсудили итоги суда над человеком, убившим сотрудника посольства Азербайджана в Иране...

Мы достигли договоренности о принятии мер относительно отправки дипломатической делегации Азербайджанской Республики в Иран», - рассказал он журналистам.

Напомним, утром 27 января 2023 года на посольство Азербайджана в Иране было совершено террористическое нападение. Террорист, вооруженный автоматом Калашникова, прорвавшись через пост охраны, убил начальника службы охраны и ранил еще двоих. После этого сотрудники посольства Азербайджана в Иране были эвакуированы, а работа посольства приостановлена.