Как Россия заманивает гастарбайтеров на фронт

Индия пытается вернуть около 20 своих граждан, оказавшихся в составе российской армии на линии фронта в Украине. Их семьи заявили, что мужчин заманили на войну под ложным предлогом.

Истории этих людей попали в заголовки национальных газет в Индии, что обескуражило правительство, которое поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но заявляет, что "решительно взялось" за решение вопроса о том, что эти люди были невольно призваны в армию Москвы.

"Мы вывели некоторых из них и сейчас работаем над тем, чтобы вывести остальных", - заявили Financial Times в Министерстве иностранных дел.

В министерстве сообщили, что они "активно занимаются" всеми делами, связанными с гражданами Индии, с целью досрочного увольнения из российской армии. При этом родственники некоторых из пострадавших заявили, что их заманили в Россию обещаниями работы в армии вдали от линии фронта и постоянного проживания в России на границе с ЕС, которая является желанным местом для индийцев, которые ищут работу.

Мохаммед Имран из Хайдарабада на юге Индии сказал, что его 30-летний брат Мохаммед Асфан "попал в ловушку" после просмотра видео на YouTube, в котором утверждалось, что он сможет работать в российской армии в Москве и получить право на постоянное проживание в России менее чем через год.

Брат пропавшего заявил, что на этой неделе планирует отправиться в Россию на его поиски. По его словам, его брат добрался до Москвы в ноябре, ему дали подписать договор на русском языке, а в декабре отвезли на линию фронта в Украину, после чего он пропал. Мохаммед Имран рассказал, что в январе один из коллег его брата, также работавший в армии, сообщил, что Асфан был ранен в ногу.

Кроме того, группа мужчин из северных индийских штатов Пенджаб и Харьяна, отправившихся в Россию под Новый год, разослала родственникам видео с призывом к властям о срочной помощи. В видео один из них утверждает, что их ввел в заблуждение человек, предложивший показать им окрестности, и что в итоге они оказались в Беларуси, где их "передали российской армии" за въезд в страну без визы.

"Они собираются отправить нас на передовую, пожалуйста, помогите нам срочно вернуться в Индию", - сказал один из мужчин, Гурприт Сингх, своему двоюродному брату Балраджу Сингху Сандху.

Перспектива использования иностранных наемников в российской армии впервые была поднята вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину, когда российское Министерство обороны заявило, что около 16 тысяч сирийцев присоединятся к России в войне.

Этого не произошло, но по данным Conflict Intelligence Team, независимой группы наблюдателей за российским военным призывом, в рядах армии РФ замечены группы людей из нескольких развивающихся стран.

Большинство из них заманивают в Россию местные вербовщики, которые обещают зарплату, равную той, что получают российские контрактники, или около 2000 долларов в месяц. Эта цифра значительна по сравнению со средними зарплатами в таких странах, как Куба и Непал, хотя CIT сомневается в том, сколько на самом деле выплачивается. Однако общее число иностранных новобранцев невелико.

"Это может быть несколько тысяч человек из всех стран. Это не сильно влияет на численность российских боевых сил", - отметили в CIT.

Журналисты и волонтеры насчитали чуть более 250 иностранных граждан, погибших в Украине в составе российских войск по состоянию на декабрь 2023 года. Среди них были граждане Непала, Ирака и Замбии, но подавляющее большинство - выходцы из стран бывшего советского блока.

Многие жители Центральной Азии приезжают в Россию в качестве трудовых мигрантов, и появились сообщения о том, что мужчин из этих стран принуждают подписать контракт с российской армией.

Россия также стремится привлечь иностранцев в свои вооруженные силы, предлагая упрощенный путь к гражданству для тех, кто подпишет годичный контракт с армией - закон был введен в сентябре 2022 года, через полгода после начала полномасштабной войны против Украины.