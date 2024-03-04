Эйнулла Фатуллаев, Хайфа-Бат-Ям 02:45

Тель-Авив, Хайфа, Бат-Ям и другие города Израиля оказались в положении Киева и других городов глубокого украинского тыла, наводненного беженцами с востока. Израильские города в плену вынужденных переселенцев из северных кибуц. Все отели условно мирных городов наводнены беженцами из Кирьят-Шмоны, Афулы, Метулы и других районов верхней и нижней Галилеи. «Знаешь, что самое поразительное в нашей истории? - спрашивает меня, мой друг и коллега, легендарный журналист, бакинец, экс-депутат Кнессета и бывший посол Иосиф Шагал. – Когда-то, вот так мы покидали в начале 1990-х Баку, который в одночасье из спокойного и цветущего города превратился в столицу анархии и произвола… Но сейчас мои дети и внуки не хотят покидать Израиль. Они верят в будущее этой страны».

Внук Иосифа – на передовой в Газе, с оружием в руках бьется за свою страну. В сумеречные 90-е Иосиф за Баку биться не стал. Это была не его страна. «Почему вы покинули свой кибуц в Кирьят-Шмоне?», - спрашиваю 26-летнюю Аду. Молодая девушка с серьгами в ноздрях рассказывает о частых ракетных обстрелах Галилеи. Вчера столь облюбованный азербайджанцами «Железный купол» не уберег и эту провинцию от обстрела «Хезболлы». По словам Ады, погиб индийский рабочий, много раненых. Ракеты, словно непрошенные гости, прилетают прямиком во дворы. «Во дворы! Загуляли по евреям топоры!» Все население спешно покидает Галилею. И накануне, Хезболла выпустила еще 50 ракет. Правда, Израиль опровергает, что дескать их было всего 30, но число ракет не уменьшает масштаб трагедии. Беспощадная война смещается с южных рубежей на Север, на границу с Ливаном, к реке Литания, или как ее называют арабы Эль-Литани. Масштабная эскалация в Галилее происходит в самый разгар общественных прений о вероятности открытия второго фронта со стороны «Хезболлы». Или Израиля. Как же прикажете называть ракетные обстрелы и перемещение сотен тысяч людей из кибуц, если не открытием нового фронта? Что же тогда называть вторым фронтом? В Газе – симметричный алгоритм. Под натиском наземной операции израильтян арабы с белыми флажками в руках покидают еще одну цитадель – новоиспеченную Хамаду, «поселок бедняков» Хан-Юниса, отстроенную катарцами и названную в честь отца нынешнего катарского эмира Хамада бин Халифа аль Тани.

Наконец, после долгой паузы США в лице своего госсекретаря Блинкена призвали ХАМАС принять выработанную в Каире новую формулу обмена заложников. Правда, обычно мягкий Блинкен сделал это настолько беззубо и вежливо, что ни в Газе, ни в Дохе этого обращения никто не заметил. А тем временем обвинивший израильтян в геноциде и поднявший флаг Палестины левый президент Бразилии Лула, которого один за другим поддержали лидеры Латинской Америки, остается в тени общеевропейской консолидации вокруг ХАМАС и Палестины. «Будьте осторожны с распространением фотографий наших солдат, - предупреждает меня бывший офицер спецслужб Израиля Крав Мага (кажется, в этой стране каждый второй – офицер спецслужб в запасе, - проскакивает мысль во время беседы с Магой). – В Великобритании, Нидерландах, Бельгии и в других странах так называемой европейской демократии, в соцсетях созданы специальные группы, отслеживающие фотографии израильских солдат с передовой. Они фиксируют фотографии наших солдат и офицеров, находят их имена и начинают пропаганду против них». Для меня остается главным вопросом: почему западная цивилизация с такой легкостью сдает свой последний оплот на Ближнем Востоке? Чего добиваются? Какую цель преследуют, ограничивая возможности еврейского государства в борьбе с дикой стихией, олицетворяющей косность, невежество и мракобесие? Что даст Западу падение последней парламентской демократии на Востоке? Какая новая теория управляемого кровопролитного хаоса вынашивается для региона, охваченного вечной войной?

Но есть и другая сторона позолоченной медали. Большинство левых израильтян, с которыми мне удалось пообщаться, видят угрозу своей парламентской демократии и уникальной правовой системе не в ХАМАСе или «Хезболле», а в «мнимом больном» Биби. К его политической болезни мы еще успеем вернуться, но гражданское общество ставит в вину Нетаньяху его стратегический тесный союз с маргинальными, теократическими, подобными ХАМАСу ультрарадикальными силами, задавшимися целью ликвидации Палестины и полного изгнания арабов. Эта ничем неприкрытая агрессия, по их глубокому убеждению, и вызывает ответный палестинский террор. По мнению доктора философии Оксфордского университета Гейл Талшир, именно в период правления Нетаньяху произошла трансформация общественного сознания израильтян, их радикализация и усиление ксенофобских настроений. Формирование так называемой «молодежи холмов». При Нетаньяху произошло невиданное доселе в израильском обществе: предвещающие восшествие в Иерусалим мессии ортодоксы окружили Нетаньяху и взяли его в плотное кольцо. Израильские либералы теряются в догадках: Биби манипулирует ортодоксами либо сам попал под их влияние? Так или иначе, но в отличие от своего ортодоксального и экстремистского окружения, Нетаньяху осознает всю опасность радикализации ситуации в Иерусалиме в день начала священного Рамазана. После слухов о реальной, не мнимой политической, болезни, Нетаньяху в бодром расположении духа появился перед публикой в Иерусалиме и расставил все точки над «i». Он призвал открыть дорогу мусульманам 10 марта на Храмовую гору. Израильский премьер не стал играть с огнем и не пошел на поводу «молодежи холмов», призывающих к кощунственному захвату Храмовой горы, разрушению Аль-Аксы и строительству Третьего храма…

К тому же, один из признанных за всю историю мастеров власти Биби прекрасно осознает, что может вызвать не только новые волны негодования на Западе и терактов на Западном берегу и в самом Израиле, но и потерять доверие и поддержку одного из своих немногочисленных союзников – короля Иордании. А позавчера король Абдалла в своем дворце демонстративно принял израильских арабов, а вслед за ними и палестинцев, еще раз намекнув Биби, что не стоит ставить под сомнение статус Храмовой горы, закрепленного на основе соглашения двух стран. Хотя, самый большой сарказм на Востоке – это рассуждения о союзах и обязательствах. Не только один король Иордании заметил пошатнувшийся трон под Нетаньяху. В Вашингтоне осторожно намекнули на частный визит «милого врага» Нетаньяху – Ганца, но с нетерпением ждали резких телодвижений лидера «Ликуд» в Иерусалиме. Биби взял паузу. Вышел к народу. Но ни словом не обмолвился о несанкционированном визите главы военного кабинета, оставив нападки на неугодного своему окружению. Все находились в ожидании распада хрупкой коалиции. А за увольнением Ганца последовал бы роспуск правительства. И новые выборы. Что привело бы к немедленному прекращению огня, как минимум на полгода. А временное перемирие жизненно важно Байдену и демократам накануне выборов в США. Однако, Нетаньяху не стал преподносить подарков своим заокеанским противникам. Лишь одна мысль сверлит голову премьер-министру: «Дотянуть бы до Трампа!» Но у Нетаньяху новая головная боль – заполонившие страну беженцы с ливанской границы. Что делать? «Хезболла», избравший хитрую тактику заманивания противника на свое поле, всячески провоцирует Нетаньяху на проведение второй операции «Литани». В 1978 году так же действовал ФАТХ. Наученная горьким опытом поражения во второй ливанской войне в 2007 году израильская армия сможет ли столь беспрепятственно, как в далеком 1978 году, преодолеть редуты «Хезболлы»?