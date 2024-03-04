«Супервторник» в США: Трамп и Байден победили
5 марта президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп победили на праймериз от своих партий в 15 штатах во время «супервторника» в США.
Трамп выиграл голосование республиканцев в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Мэн, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе и Вирджинии, отбросив бывшего посла в ООН Никки Хейли, своего единственного конкурента.
Как и ожидалось, действующий президент Байден пойдет на выборы от Демократической партии, хотя есть активисты, выступающие против его сильной поддержки Израиля. Байден легко победил в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Айове, Мэн, Массачусетсе, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Вермонте и Вирджинии. Он также выиграл голосование по почте в Айове.
В Вермонте от республиканцев победу одержала Никки Хейли. На американском острове Самоа Байдена от демократов обошел Джейсон Палмер.
По промежуточным прогнозам CNN, Трамп предварительно набирает не менее 893 голосов делегатов. Хейли же заручилась поддержкой около 66 делегатов. Оба показателя продолжат расти по мере подсчета бюллетеней. По итогам «супервторника» Трамп не получит «магическое число» в 1215 делегатов, необходимое для формального выдвижения на пост президента, но с высокой долей вероятности это произойдет уже 12 или 19 марта, когда запланированы внутрипартийные выборы еще в нескольких крупных штатах.
Главной интригой «супервторника» остается то, снимется ли теперь Никки Хейли или все же останется в гонке, отмечает The New York Times. Издание перечисляет три пути, которыми может пойти Никки Хейли после 5 марта. Первый вариант — сняться с выборов и одобрить кандидатуру Дональда Трампа, как уже поступили другие республиканские кандидаты, выбывшие из гонки. Хейли также может снять свою кандидатуру, но при этом не одобрить выдвижение Трампа на президентский пост. Еще одна опция — продолжить гонку уже в качестве независимого кандидата, однако пока сама политик исключала такую возможность.
Общенациональное голосование на президентских выборах пройдет 5 ноября. На 17 декабря запланировано голосование коллегии выборщиков, результаты которого утвердит конгресс США 6 января 2025 года. Новый президент вступит в должность 20 января.