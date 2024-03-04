«Супервторник» в США: Трамп и Байден победили

5 марта президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп победили на праймериз от своих партий в 15 штатах во время «супервторника» в США.

Трамп выиграл голосование республиканцев в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Мэн, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе и Вирджинии, отбросив бывшего посла в ООН Никки Хейли, своего единственного конкурента.

Как и ожидалось, действующий президент Байден пойдет на выборы от Демократической партии, хотя есть активисты, выступающие против его сильной поддержки Израиля. Байден легко победил в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Айове, Мэн, Массачусетсе, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Вермонте и Вирджинии. Он также выиграл голосование по почте в Айове.

В Вермонте от республиканцев победу одержала Никки Хейли. На американском острове Самоа Байдена от демократов обошел Джейсон Палмер.