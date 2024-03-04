Британский спецназ ответит за Сирию

Пятеро военнослужащих спецназа особой воздушной службы Великобритании (SAS) задержаны военной полицией Соединенного Королевства. Их подозревают в совершении преступлений во время операций в Сирии. Об этом сообщает газета Guardian, ссылаясь на данные источников в военном ведомстве.

Как передает издание, представитель Министерства обороны Великобритании сообщил, что не собирается давать прямых комментариев по данному расследования. Тем не менее, по его словам, военное ведомство серьезно относится к любым подобным обвинениям своих сотрудников, поэтому, когда требуется, передает необходимые данные правоохранительным органам страны.

Особая воздушная служба Великобритании была создана еще в годы Второй мировой войны. Она известна участием во множестве операций, в том числе в Корейской войне и вооруженных конфликтах в Северной Ирландии, Персидском заливе, Афганистане и Югославии.