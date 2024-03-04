Киев готов на все ради Польши

"Украина готова принять ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей", — сообщает газета со ссылкой на украинского министра.

Киев готов принять торговые ограничения с Евросоюзом с целью разрядки политического спора с Варшавой, пишет издание Financial Times со ссылкой на министра торговли Украины Тараса Качку.

По словам Качки, Украина выступает за новые ограничения на импорт украинской сельхозпродукции, при этом он призвал Евросоюз запретить импорт российского зерна.

"Может быть, на время переходного периода <...> такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно... Что касается пшеницы, это не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия", — цитирует FT утверждение министра.

Hанее Качка заявлял, что Киев рассчитывает к концу марта разрешить "зерновые споры" с Варшавой.

Соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС вступил в действие 1 января 2016 года. При этом Киев потерял торговые преференции со стороны РФ.

Протест фермеров по всей Польше начался 9 февраля. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.