Новые обвинения против армянского лоббиста Менендеса

Армянскому лоббисту Роберту Менендесу, обвиняемому в коррупции и работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом, и его жене Надин предъявлено обвинение в препятствовании правосудию по делу о взяточничестве. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на обновленное заключение суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Обновленное заключение, которое было опубликовано во вторник, 5 марта, в базе суда Южного округа штата Нью-Йорк, включает ранее выдвинутые конгрессмену и его супруге обвинения, а также новые обвинения в сговоре с целью препятствования правосудию.

В заключении содержатся 18 пунктов обвинения в отношении cенатора. Судебное заседание по этому делу назначено на 6 мая. Незадолго до предъявления нового обвинения один из фигурантов дела, бизнесмен Хосе Урибе из Нью-Джерси, признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Как пишет NBC News, в документе с новым обвинением упоминается встреча Надин Менендес и Хосе Урибе в 2022 году — сразу после того, как суд потребовал от него объяснить полученные средства, которые следствие считает взятками. Согласно материалам суда, на встрече жена сенатора спросила бизнесмена, как он обоснует эти выплаты суду. Тот пообещал сказать, что деньги были взяты в долг. «Это звучит хорошо»,— ответила госпожа Менендес.

В сентябре 2023 года против сенатора Менендеса, известного своей проармянской позицией и выступающего с антиазербайджанскими и антитурецкими заявлениями, были выдвинуты обвинения в том, что он и Надин Арсланян вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи. Позднее Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении Менендеса, вменив ему работу на Египет. По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, он мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.

В январе 2024 года стало известно, что Менендесу предъявлены обвинения в получении взяток и работе на Катар. Согласно документам, опубликованным в базе суда Южного округа штата Нью-Йорк, сенатор принимал в качестве взяток ценные вещи, деньги, билеты на этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» и часы стоимостью от $10 тыс. до $24 тыс. через бизнесмена из штата Нью-Джерси, который был заинтересован в получении многомиллионных инвестиций от компании, связанной с катарским правительством. Для этого Менендес должен был «в том числе совершать действия, идущие на пользу правительства Катара».

Напомним, именно Менендес являлся инициатором антиазербайджанских слушаний в Конгрессе США. Он автор законопроекта о введении санкций против Азербайджана и оказании военной помощи Армении, входил в парламентскую группу Конгресса по делам Армении. За отстаивание интересов Армении в 2022 году его наградили армянским орденом Дружбы.