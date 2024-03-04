Путин обвиняет Запад в разрушении сельского хозяйства в России

Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе, заявил, что гуманитарная помощь с Запада в 1990-х привела к проблемам у производителей внутри России.

«Какие-то товары продовольственные нам сбрасывали в виде гуманитарной помощи, опускали наших производителей здесь — вы же помните разговоры? Хорошее дело, гумпомощь — она пришла, наши производители внутри умерли, потому что не могут сбыть свою продукцию. Обратная сторона вроде бы и добрых намерений», — цитирует Путина ТАСС.

Президент РФ также вспомнил «ножки Буша» (так в России прозвали куриные окорочка, импортируемые из США) и «спирт Рояль» — товары, распространенные в России в 1990-е. «Мы знаем, что это такое», — сказал он об этих товарах.

Также Путин посоветовал производителям сельхозтоваров переходить на отечественный селекционный материал. «Это такая ахиллесова пята в нашем сельском хозяйстве. Пока нет собственной базы, зависимость [от импорта] сохраняется», — сказал российский президент, добавив, что отечественные производители должны понимать, что постепенно импортный материал будет сокращаться и переходить на закупку российской продукции.