Бельгия депортировала десятки российских шпионов

Бельгия в течение последних месяцев выслала из страны десятки «российских дипломатов», которые были шпионами. Об этом заявил премьер-министр Александр Де Кроо в эфире RTL, его цитирует The Brussels Times.

На вопрос, стоит ли Бельгии опасаться попыток России дестабилизировать демократию, Де Кроо ответил, что эти попытки уже происходят: «За последние месяцы Бельгия депортировала из страны десятки так называемых российских дипломатов. Были ли они шпионами? Очевидно, что да».

По словам Де Кроо, Россия атакует Бельгию и другими способами: «Если мы выступаем против России, мы знаем, что очень часто наши веб-сайты становятся объектами кибератак в последующие часы».

Премьер-министр утверждает, что Россия также провела многочисленные дезинформационные кампании в Бельгии: «Например, когда происходила охота на Юргена Конингса (бывшего кадрового военного, который угрожал вирусологам и правительству Бельгии во время пандемии COVID-19 в 2021 году), у наших служб безопасности возникли подозрения относительно организованных дезинформационных кампаний в деликатные моменты».