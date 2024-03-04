Зеленская отказала Байдену из-за Навальной

Жена украинского президента Елена Зеленская отклонила приглашение на выступление президента США Джо Байдена перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса с ежегодным посланием "О положении страны", которое пройдет 7 марта. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По сведениям издания, планировалось, что Зеленская будет сидеть рядом с вдовой Алексея Навального Юлией. Как отметили источники газеты, "возможное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев". Как уточняется в статье, это связано с имевшими место высказываниями Алексея Навального о Крыме.

Сотрудник Белого дома заявил журналистам, что решение Зеленской, вероятно, связано с "нестыковками с графиком". Как уточнил чиновник, планы, касающиеся рассадки гостей, были завершены лишь недавно. Причем Навальная также отказалась присутствовать на выступлении Байдена, сославшись на усталость.

The Washington Post называет еще одну вероятную причину отказа жены Зеленского - нежелание портить отношения с республиканцами, которые блокируют помощь Украине.

Присутствие Зеленской на выступлении президента могло бы выглядеть как "слишком тесная связь с Байденом". "Украина не хочет обидеть республиканцев, которые могут контролировать Белый дом в следующем году в зависимости от результатов ноябрьских выборов", - говорится в статье.