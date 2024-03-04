В России предложили проверить на шпионаж и выслать всех западных послов

«Позиция европейских послов немыслима и оскорбительна. Это настоящее хамство, — заявил накануне депутат, представляющий в Госдуме аннексированный Крым. — Видимо, им есть что скрывать и стыдно взглянуть в глаза нашему министру иностранных дел. Считаю, что нам стоит в обязательном порядке организовать проверку западных послов на предмет шпионажа, провокационной деятельности и вмешательства во внутренние дела России».

Шеремет добавил, что Россия «обеспечила западным послам все условия для работы и проживания, а те отвечают ей неуважением и чванством». «Если западные послы будут продолжать неуважительно относиться к России, то уверен, что нужно ставить вопрос об объявлении их персонами нон грата и выдворении за пределы нашей страны. На сегодня я не вижу смысла их пребывания в России, если они отказываются встречаться с представителями власти», — добавил депутат.

Накануне послы государств Евросоюза отказались встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава ведомства сообщил, что позвал дипломатов полторы недели назад, чтобы предупредить их о недопустимости «провокаций» перед выборами президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. В постпредстве ЕС в ответ указали на «крайне низкий уровень доверия» к МИД и Лаврову в контексте их прошлых публичных заверений в том, что Россия не будет вводить войска в Украину. «Нас пригласили обсудить отношения между ЕС и Россией, но теперь министр Лавров говорит, что речь шла о том, чтобы прочитать нам нотации. Это доказывает, что мы были правы, отклонив приглашение», — добавили в постпредстве. После этого замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что послов ЕС следовало бы «выслать из России», а уровень дипломатических отношений с их странами понизить.