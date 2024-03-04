Популярный в Европе автомобильный бренд Lynk & Co официально представлен в Азербайджане фото
ООО SR Group Co, одна из ведущих компаний на автомобильном рынке Азербайджана, официально представила в нашей стране новый автомобильный бренд Lynk&Co.
4 марта 2024 года в отеле JW Marriott Absheron Baku состоялась грандиозная официальная церемония презентации бренда.
В настоящее время в нашей стране представлены модели бренда Lynk & Co 01, Lynk & Co 03, Lynk & Co 05 и Lynk & Co 09.
Запущенный с миссией "Навсегда изменить мобильность" премиальный бренд Lynk & Co с помощью инновационного дизайна, передовых технологий и динамичной энергии предопределяет будущее автомобильной индустрии.
Компания Lynk & Co, основанная Geely Holding Group, Geely Auto Group и Volvo Cars, представляет собой новый глобальный бренд премиум-класса, созданный в Берлине, Германия, в 2016 году.
Lynk & Co создана для нового поколения автолюбителей, стремящихся создать открытую платформу, объединяющая людей, автомобили и весь мир.
"Мы с гордостью представляем широкий ассортимент моделей автомобилей Lynk & Co, отличающихся инновационными характеристиками в нашей стране, которые вдохнут новую жизнь в автомобильный рынок Азербайджана. Бренд Lynk & Co известен во всей Европе своим современным дизайном и уникальным подходом к работе с клиентами. Мы верим, что Lynk & Co удовлетворит самые требовательные потребности нового поколения автолюбителей и станет надежным партнером в их повседневной жизни. Мы надеемся, что новый бренд скоро полюбится всем автолюбителям", - отметил глава автомобильного сектора SR GroupCo Тогрул Пашаев.
Официальный производитель предлагает гарантию на автомобили сроком на 5 лет, или 150 000 км, а на гибридную систему- на 8 лет, или 200 000 км. Это также позволит вам комфортно управлять упомянутыми моделями в течение длительного времени. Автомобили можно приобрести с первоначальным взносом от 10%, по выгодным внутренним кредитным и банковскими условиями.
По состоянию на ноябрь 2023 года бренд установил рекорды роста среди ряда автомобильных брендов, представив пользователям более 1 000 000 автомобилей. Lynk & Co продолжает расширяться в Европе, имея 11 постоянных клубов Lynk & Co в Нидерландах, Швеции, Бельгии, Германии, Италии и Испании.
В 2021 году бренд ускорил свою глобальную экспансию, начав с Кувейта и выйдя на новые рынки в странах Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона.
А с 2024 года бренд представлен на азербайджанском рынке.
Дистрибьютором бренда в Азербайджане является ООО Aztech Autohouse. Как известно, компания принадлежит ООО SR Group Сo.
Напомним, что SR Group Сo имеет различные успешные направления бизнеса в различных секторах и имеет большой опыт работы в автомобильном секторе с 1996 года.
В последние годы мы наблюдаем рост количества брендов, которые компании, принадлежащие холдингу, привозят в нашу страну.
Нет никаких сомнений в том, что вскоре автомобили Lynk & Co также раскрасят улицы Азербайджана и будут пользоваться большим спросом.
Прогресс показывает, что у нас будет интересная глава в автомобильной истории страны. Чтобы поближе познакомиться с автомобилями, записаться на тест-драйв, подойдите к официальному центру продаж Lynk & Co в Азербайджане.
Для получения дополнительной информации о бренде Lynk & Co посетите www.lynkco.com
Адрес: Ахмед Раджабли, 40B
Контакты: *5544
Web: www.lynkco.az
О Lynk & Co:
Lynk & Co, основанная в 2016 году, является глобальным автомобильным брендом, созданным как совместное предприятие Geely Auto Group и Volvo Car Group.
Lynk & Co представляет собой новый премиальный рынок, созданный для нового поколения.
Следуя миссии бренда "мыслить нестандартно", Lynk & Co стремится предоставить клиентам ценный опыт, сочетая инновационный дизайн, передовые технологии, новый опыт и новую динамическую энергию. Рожденный глобальным, открытым и взаимосвязанным, бренд хочет создать открытую платформу, которая объединяет людей, автомобили и весь мир.