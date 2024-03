ООО SR Group Co, одна из ведущих компаний на автомобильном рынке Азербайджана, официально представила в нашей стране новый автомобильный бренд Lynk&Co.

4 марта 2024 года в отеле JW Marriott Absheron Baku состоялась грандиозная официальная церемония презентации бренда.

В настоящее время в нашей стране представлены модели бренда Lynk & Co 01, Lynk & Co 03, Lynk & Co 05 и Lynk & Co 09.