В настоящее время в нашей стране представлены модели бренда Lynk & Co 01, Lynk & Co 03, Lynk & Co 05 и Lynk & Co 09.

ООО SR Group Co, одна из ведущих компаний на автомобильном рынке Азербайджана, официально представила в нашей стране новый автомобильный бренд Lynk&Co.

"Мы с гордостью представляем широкий ассортимент моделей автомобилей Lynk & Co, отличающихся инновационными характеристиками в нашей стране, которые вдохнут новую жизнь в автомобильный рынок Азербайджана. Бренд Lynk & Co известен во всей Европе своим современным дизайном и уникальным подходом к работе с клиентами. Мы верим, что Lynk & Co удовлетворит самые требовательные потребности нового поколения автолюбителей и станет надежным партнером в их повседневной жизни. Мы надеемся, что новый бренд скоро полюбится всем автолюбителям", - отметил глава автомобильного сектора SR GroupCo Тогрул Пашаев.

Lynk & Co создана для нового поколения автолюбителей, стремящихся создать открытую платформу, объединяющая людей, автомобили и весь мир.

Компания Lynk & Co, основанная Geely Holding Group, Geely Auto Group и Volvo Cars, представляет собой новый глобальный бренд премиум-класса, созданный в Берлине, Германия, в 2016 году.

Запущенный с миссией "Навсегда изменить мобильность" премиальный бренд Lynk & Co с помощью инновационного дизайна, передовых технологий и динамичной энергии предопределяет будущее автомобильной индустрии.

Официальный производитель предлагает гарантию на автомобили сроком на 5 лет, или 150 000 км, а на гибридную систему- на 8 лет, или 200 000 км. Это также позволит вам комфортно управлять упомянутыми моделями в течение длительного времени. Автомобили можно приобрести с первоначальным взносом от 10%, по выгодным внутренним кредитным и банковскими условиями.

По состоянию на ноябрь 2023 года бренд установил рекорды роста среди ряда автомобильных брендов, представив пользователям более 1 000 000 автомобилей. Lynk & Co продолжает расширяться в Европе, имея 11 постоянных клубов Lynk & Co в Нидерландах, Швеции, Бельгии, Германии, Италии и Испании.

В 2021 году бренд ускорил свою глобальную экспансию, начав с Кувейта и выйдя на новые рынки в странах Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона.

А с 2024 года бренд представлен на азербайджанском рынке.