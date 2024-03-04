Шольц опровергает: Переговоры в Стамбуле прервались из-за России

Данные о том, что Россия и Украина на переговорах в Турции в 2022 году согласовали проект мирного договора, — «российская пропаганда», заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Sächsische Zeitung.

«Утверждается, что якобы был готовый мирный договор между Россией и Украиной, но этому якобы помешал то ли [бывший премьер Великобритании] Борис Джонсон, то ли [президент США] Джо Байден. Полная ерунда!» — сказал Шольц.

По словам канцлера, переговоры прервались потому, что Россия передислоцировала войска и начала наступление на востоке, а также из-за событий в Буче в Киевской области.

4 марта The Wall Street Journal опубликовала материал об условиях мирного российско-украинского соглашения в апреле 2022 года. Как говорилось в статье, они подразумевали, что Крым остался бы за Россией, а статус «ДНР» и «ЛНР» был бы определен в ходе личных переговоров. В Кремле назвали проект устаревшим, отметив, что с тех пор условия завершения военных действий поменялись, к тому же у территорий, которые присоединила Россия, другой юридический статус.