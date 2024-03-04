Байден предупредил: «Ситуация будет очень опасной...»

Президент США Джо Байден предупредил о возможности возникновения «очень, очень опасной» ситуации, если Израиль и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе до начала Рамадана (10-11 марта). Об этом информирует «Голос Америки».

Байден добавил, что только от ХАМАС зависит, примет ли он предложение о шестинедельном перемирии, и предупредил Израиль, что у него «нет оправданий» для того, чтобы не допускать гуманитарную помощь на палестинскую территорию.

«Сейчас все в руках ХАМАС, – сказал Байден журналистам. – Израильская сторона сотрудничает, предложение (о прекращении огня) рационально. Мы узнаем об этом через пару дней. Но нам необходимо прекращение огня».

Президент США подчеркнул, что необходимо достичь прекращения огня до начала Рамадана. В противном случае может сложиться очень опасная ситуация, пояснил он.