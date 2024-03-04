Украинский спецназ в Судане

Президент Украины Владимир Зеленский отправил украинских военных в Судан в 2023 году для участия в разразившемся там конфликте между председателем Суверенного совета страны и командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

По их данным, Украина откликнулась на просьбу аль-Бурхана о помощи, так как он якобы "незаметно снабжал Киев оружием" вскоре после начала спецоперации России. Отмечается, что "для Украины отправка войск в Африку стала новым смелым предприятием, частью стратегии", направленной против России.

WSJ считает, что соответствующее решение Киева "сопряжено со значительным политическим риском в тот момент, когда поддержка Украины Западом колеблется". Таким образом, Киев вступил "во внутренний конфликт в чужой стране, где погибли десятки тысяч мирных жителей, а США обвинили обе стороны в военных преступлениях", говорится в публикации.

До этого CNN писало, что спецслужбы Украины, вероятно, стоят за серией ударов БПЛА и наземной операцией, направленной против "Сил быстрого реагирования", которые поддерживали ЧВК "Вагнер" в борьбе за контроль над Суданом.