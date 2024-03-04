Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 11:32

Компания Global Terminal Services (GTS), которая управляет крупнейшими турецкими терминалами в провинции Хатай, уведомила клиентов, что больше не будет иметь дело с нефтепродуктами, имеющими отношение к России. Как сообщает Reuters со ссылкой на официальную информацию GTS, компания «не будет принимать никаких продуктов российского происхождения или любых продуктов, загруженных из российских портов», «даже если не будет нарушений каких-либо законов, правил или санкций». «Новый подход GTS является дополнительной мерой для устранения последствий деятельности, которая находится за пределами ее досягаемости и контроля, несмотря на усилия по соблюдению всех применяемых санкций». Другими словами, в компании не хотят подвергаться рискам, исходящим извне: сколько не отслеживай потенциальные нарушения, можно что-то упустить, и последствия для бизнеса окажутся сокрушительными.

Интересно, что терминал GTS импортировал в 2023 году российской сырой нефти и нефтепродуктов в семь раз больше, чем общий объем всего импортированного в 2021 году. То есть компания заработала на русских большие деньги, но готова отказаться от таких прибылей, поскольку возможные издержки их не перекроют. Российские грузы, как объявлено, будут принимать лишь те, что были заявлены до запрета в конце февраля, после этого их прием прекратится. О том, что ситуация с Global Terminal Services не единична, свидетельствуют данные, опубликованные турецким Министерством торговли. Они показывают падение экспорта Турции в Россию в феврале на 33%, с 1,1 миллиарда долларов до 670 миллионов, по отношению к тому же периоду прошлого года. В январе также зафиксировано падение экспорта – на 39%. Импорт из России в годовом исчислении снизился на 36,65%, с двух миллиардов до 1,3 миллиарда. По ряду товаров торговля просто прекратилась, в частности, это коснулось машинного оборудования.