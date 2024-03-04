Главы трех российских регионов заявили об атаках беспилотников ночью и утром 6 марта. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над его регионом сбиты три дрона. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

Baza, в свою очередь, пишет, что один из беспилотников в Воронежской области был сбит на подлете к военному аэродрому Балтимор, еще два дрона пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном районе области.

В Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт, беспилотник ударил по складу ГСМ в Железногорском районе. Загорелся резервуар с топливом. Люди не пострадали, заявил губернатор. Baza уточняет, что резервуар с топливом, в который ударил дрон, расположен на территории Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорске.

Спустя некоторое время губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что в склад с горюче-смазочными материалами в Железногоском районе Курской области попал второй беспилотник. Он уточнил, что при новой атаке беспилотника никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

В Курской области действуют высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования. Вчера, 5 марта, в регионе под огонь ВСУ попала железнодорожная станция Глушково. На станции начался пожар, его оперативно потушили, никто не пострадал.