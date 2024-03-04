Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, прибыв 6 марта на Аллею почетного захоронения, почтила память Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле, сообщает пресс-служба главы государства.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.