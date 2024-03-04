Минюст Грузии: Саакашвили не грузинский политик

Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не имеет права участвовать в политических процессах в стране, так как является гражданином Украины. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

"Осужденный Саакашвили является гражданином Украины, он не является гражданином Грузии. Поэтому он не сможет участвовать в грузинской политике. Он не грузинский политик", – сказал Брегадзе.

Он отметил, что ему непонятно, как может помилование украинского политика сказаться на деполяризации в Грузии.

"Саакашвили не грузинский политик, он украинский политик, и поэтому, если мы говорим об ослаблении или прекращении политической деполяризации в Грузии, в данном случае мне непонятно, что такое помилование гражданина Украины, совершившего преступление в Грузии и отбывающего тут наказание, связано с политической деполяризацией", – отметил он.

Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" собирает в Грузии подписи для помилования политика. Сам он заявил, что решил включиться в предвыборную кампанию "Единого национального движения" перед парламентскими выборами 26 октября. В "Нацдвижении" уже поддержали это решение.