В среду, 6 марта, в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram (https://www.instagram.com/sehiyyegovaz/) состоится прямой эфир, посвященный сезонной аллергии у детей.

Как сообщает haqqin.az, гостьей прямого эфира на этот раз станет аллерголог Научно-исследовательского института педиатрии им. Фараджевой Чинара Новрузова.

Во время прямого эфира граждане смогут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или задать непосредственно специалисту в прямом эфире.