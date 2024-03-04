Трамп встретился с Илоном Маском: нужны деньги

Трамп и его команда работают над поиском дополнительных крупных доноров для поддержки своей кампании. По словам собеседника NYT, Трамп похвалил Маска перед соратниками и надеется вскоре встретиться с ним один на один.

Бывший президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на новый срок, в воскресенье, 3 марта, встретился с основателем Space X Илоном Маском и несколькими донорами-республиканцами во Флориде , пишет The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с ходом встречи.

Планирует ли Маск поддержать Трампа финансово, неясно, но его недавние сообщения в соцсетях, как пишет The New York Times, говорят о том, что он считает крайне важным поражение Байдена на выборах. Знакомые Маска подтвердили, что он действительно придерживается этой точки зрения.

Как отмечает NYT, Маск на протяжении многих лет делал пожертвования кандидатам от обеих партий, но больших средств не тратил и распределял их довольно равномерно между демократами и республиканцами.

Летом 2022 года Трамп назвал Маска «еще одним дерьмовым деятелем», узнав, что тот не голосовал за республиканцев. Маск в ответ написал, что Трампу «пора повесить шляпу на гвоздь и отправиться в закат».

В биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, вышедшей в сентябре 2023 года, говорилось, что бизнесмен «не поклонник» Трампа, к которому он, по его словам, питает «глубокое презрение» и считает «аферистом». Джо Байдена он также не поддержал, назвав его «скучным», но сказал, что проголосовал бы за него в 2020 году, если бы ходил на выборы.