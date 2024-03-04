Григорян и партия Пашиняна обсудят вступление Армении в Евросоюз

Сегодня будет обсуждаться возможная заявка Армении на вступление в Европейский союз. Депутаты парламентской фракции «Гражданский договор» сегодня вызвали секретаря Совета безопасности Армена Григоряна на закрытую встречу в Национальное собрание. Об этом пишет газета «Жоховурд».

«Заметим, что правящее крыло уже открыто взяло проевропейское внешнеполитическое направление, более того, власти на уровне спикера Национального собрания заявляют, что Армения готова стать кандидатом в члены Европейского союза. Остается только, чтобы ЕС принял Армению. Сегодня депутаты «ГД» обсудят с Арменом Григоряном вопросы, касающиеся этого. Ни для кого не секрет, что Армен Григорян - один из самых прозападных деятелей в этой власти, который всегда резко высказывался по поводу армяно-российских отношений.

Члены «Гражданского договора» в ближайшее время также собираются вызвать в Национальное собрание министра иностранных дел Арарата Мирзояна», - пишет издание.