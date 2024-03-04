Джон Керри едет в Баку

Бывший госсекретарь США Джон Керри рассказал о своем разговоре с президентом Азербайджана и планах посетить конференцию по климату COP 29 в Баку. Об этом информирует агентство Turan.

«Я буду на COP 29, я поговорил с президентом Алиевым и рассказал о некоторых вещах, с которыми мы можем помочь», - сказал Керри, выступая накануне в Вашингтонском центре иностранной прессы.

Экс-госсекретарь указал, что в настоящее время 7 миллионов человек по всему миру ежегодно умирают из-за загрязнения, из-за плохого качества воздуха: «Это загрязнение парниковым газом. Мы знаем, что надо делать, у нас есть новые технологии, чтобы избежать этого кризиса».

Отвечая на вопрос агентства, чего он ожидает от саммита в Баку, Керри сказал, что ждет соглашения о переходе от ископаемого топлива на возобновляемое. Он уточнил, что это потребует больших финансов. Сейчас это 100 млрд долларов. Вопрос в том, будут ли готовы страны на эти пожертвования, чтобы перейти на новые виды энергии. То есть надо создать новый фонд, и все должны дать согласие вложиться в него: «И это должно произойти на саммите в Баку», - сказал Керри.