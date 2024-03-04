Карабахские сепаратисты из СИЗО пообщались с семьями

В конце февраля сотрудники МККК в очередной раз посетили лиц армянского происхождения, о которых информировала азербайджанская сторона. С задержанными были проведены встречи один на один, им дали возможность пообщаться с семьями. Об этом в ответ на запрос АПА сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

«В соответствии со своим мандатом в ходе таких посещений МККК оценивает условия содержания и обращения с задержанными. МККК также создает условия для восстановления или продолжения связей лиц со своими семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации в связи с посещениями передаются и обсуждаются только с удерживающей стороной», - отметила И.Гусейнова.

Напомним, правоохранительные органы Азербайджана арестовали и доставили в Баку лидеров незаконного режима в Карабахе - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего «министра иностранных дел» Давида Бабаяна, а также «председателя парламента» Давида Ишханяна, генералов Лёву Мнацаканяна, Давида Манукяна и бывшего «государственного министра» Рубена Варданяна.