Новый магазин, который полным ходом готовится к официальному открытию, находится в 150 метрах от железнодорожной станции, прямо рядом с Bakikhanov Mall.

Одна из крупнейших розничных сетей страны – Kontakt – на этот раз будет обслуживать своих покупателей в поселке Бакиханов в своем магазине на еще большей площади с отличающимся интерьером.

Магазин общей площадью 5 000 м2 имеет пять этажей. Здесь вы с комфортом найдете все, что нужно вашему дому – цифровую, мелкую и крупную бытовую технику, транспорт, домашний текстиль, посуду, мебель, в общей сложности более 30 000 ассортиментов продукции. Кроме того, в этом магазине с эксклюзивным дизайном вы сможете поближе познакомиться с различными брендовыми зонами, а также провести время в кофейной зоне.

Продумано и удобство процесса покупок для посетителей магазина. Итак, здесь будет детская зона, где малыши смогут весело провести время. Кроме того, вы сможете эффективно провести время в зоне бесплатного Wi-Fi в кассовом отделении во время ожидания в очереди. Иными словами, в этом магазине Kontakt каждый найдет свое место.

Таким образом, сеть ждет всех в крупнейшем магазине электроники и мебели, который откроется в поселке Бакиханов. Вы можете следить за аккаунтами Kontakt в социальных сетях, чтобы быть в курсе официальной даты открытия и других обновлений сети.