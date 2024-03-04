Группа компаний СТП примет участие в международной выставке «Водное хозяйство»

Компания «СТП Полимер» примет участие в выставке, которая пройдет в Баку Экспо Центре 12-14 марта. Компания представит образцы труб различного назначения, фитинги, трубы для воды и газа под давлением, гофрированные, дренажные, трубы капельного орошения, а также кабели для защиты кабелей и оптические кабели.

Участники выставки смогут ознакомиться со стендом «СТП Полимер», получить подробную информацию от представителей компании, провести встречи для дальнейшего сотрудничества.

Компания «СТП Полимер» является вторым по площади предприятием Сумгаитского технологического парка. Этот завод, начавший работу в декабре 2009 года, одно из крупнейших промышленных предприятий по производству полимерной продукции в регионе, специализируется на выпуске различных полимерных труб. Кроме того, на предприятии эксплуатируются полимерные фитинги, рулонные и полимеркомпозитные трубы, смесители-дозаторы и кабельные пластики, водопроводные и канализационные трубы, участки производства плит.

Весь производственный процесс осуществляется с помощью самого современного технологического оборудования производства германских Krauss Maffei, Unicor, Krah, австрийских Battenfield Cincinatti, Fux, итальянских Omipa и турецкой компании «Микросан». Вся готовая продукция тестируется в лабораториях, импортированных из Дании. Лаборатории компании аккредитованы по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 17025:2008, TUV, Green for Russia и др.

Большая часть технологического оборудования и сырья, произведенного в Германии, позволяет производить продукцию, соответствующую современным мировым стандартам. Общая производственная мощность составляет более 250 000 тонн в год.

Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых Группой компаний СТП, можно получить, позвонив в Информационный центр *0990, посетив официальный сайт компании (www.stp.az) или пройдя на ее страницы в социальных сетях.