О чем говорили Мирзоян и Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Армении Араратом Мирзояном взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений, а также процесс армяно-азербайджанской нормализации. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, включая процесс армяно-азербайджанской нормализации, а также взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений», - говорится в сообщении дипведомства.