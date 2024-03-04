«Кочаряновцы» топят за Россию

Политика властей Армении по отношению к России и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сводит на нет систему безопасности республики и приведет к «катастрофе». Об этом на брифинге заявил секретарь оппозиционной парламентской фракции «Армения» второго президента Роберта Кочаряна Арцвик Минасян.

«Это просто позор. Безопасность Армении в очередной раз доведена до такой аномалии, что в любой момент по нам могут ударить все стороны. Они делают из нашего союзника (России) врага, сводят на нет внешнюю систему безопасности Армении (политика в отношении ОДКБ). Этим они показывают, что не имеют никакого отношения к государственному управлению, но и не имеют никакого отношения к безопасности государства», - сказал Минасян.

По его словам, Армения должна найти способ сделать «более эффективной существующую систему безопасности», а не говорить с партнерами «на языке ультиматума».