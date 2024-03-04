В Одессе раздался взрыв в порту. Как пишут некоторые СМИ, в этот момент в городе мог находиться президент Украины Владимир Зеленский, а в порту могло происходить вручение наград спецназовцам.

В Одессе также мог находиться премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, приехавший на встречу с Владимиром Зеленским. Визит Мицотакиса в Украину ранее не объявлялся.