Взрыв в Одессе. В городе находились Зеленский и премьер Греции видео
В Одессе раздался взрыв в порту. Как пишут некоторые СМИ, в этот момент в городе мог находиться президент Украины Владимир Зеленский, а в порту могло происходить вручение наград спецназовцам.
В Одессе также мог находиться премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, приехавший на встречу с Владимиром Зеленским. Визит Мицотакиса в Украину ранее не объявлялся.
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