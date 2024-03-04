Россия хочет к Индийскому океану через Азербайджан

Стратегическая задача России в вопросе создания транспортных коридоров – через Каспий, Азербайджан и Иран выйти к Индийскому океану. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

«Мы хотим через Каспий, через Азербайджан, Иран выйти к Индийскому океану, минуя Суэцкий канал и пролив Босфор. Значит, это вот такая наша стратегическая транспортная задача. Ну и, конечно, под нее мы подводим и автомобильные дороги, и железнодорожные», - сказал он.