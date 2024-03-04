Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:18

Армения, которая фактически вышла из-под «зонтика безопасности» России, но пока не смогла найти новый «зонтик», отчаянно пытается наладить военное сотрудничество с европейскими странами. Официально единственной из стран Евросоюза, поставляющей оружие в Армению, является Франция: однако армянские чиновники намекают, что на деле список гораздо шире. Впрочем, пока данная информация держится в секрете. Если военное сотрудничество с Францией Армения начала после освобождения Карабаха Азербайджаном, то история взаимодействия с Грецией берет свое начало еще до 44-дневной войны. Греция традиционно считалась вторым главным военным партнером Армении после России: с момента прихода к власти Никола Пашиняна в 2018 году стороны подписали документ о дальнейшем расширении военного сотрудничества. Эти соглашения заработали после Карабахской войны. В 2023 году к данному сотрудничеству присоединился и греческий Кипр. В этом году между Ереваном, Афинами и Никосией была подписана новая совместная программа, которая охватывает такие вопросы, как подготовка армянского спецназа и других военнослужащих, проведение совместных военных учений.

В эти дни Армения решила пойти еще дальше в развитии военного сотрудничества с Грецией. После визита Никола Пашиняна в Афины министр обороны Греции Николаос Дендиас посетил Ереван и провел переговоры со своим армянским коллегой Суреном Папикяном. «Мы обсудили вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством, в частности, подчеркнули важность придания новой жизни военно-техническому сотрудничеству после ратификации соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Греция, подписанного во время моего визита в Грецию в декабре 2023 года», – сообщил Папикян по итогам переговоров, состоявшихся 4 марта. Что касается соглашения о военно-техническом сотрудничестве, подписанного между Арменией и Грецией в конце прошлого года, стороны не раскрывают информации. Однако можно предположить, что данное соглашение охватывает не только такие вопросы, как обучение личного состава, тактическая подготовка и обмен опытом.

Армении остро необходимо новое вооружение, поскольку она пытается при поддержке новых партнеров возродить свою побежденную в войне армию и относительно укрепить свои позиции за столом переговоров с Азербайджаном. Не исключено, что в будущем усиление Ереваном своего военного потенциала может подтолкнуть местные реваншистские силы к началу новой войны. В связи с этим не исключено, что Греция пополнит ряды стран-поставщиков оружия в Армению. Еще один момент, привлекающий внимание, в том, что Греция не исключает совместной деятельности с Францией и Индией по оказанию военной поддержки Армении. Об этом заявил журналистам в Ереване сам Дендиас. Он сказал, что не исключает установления многостороннего военного сотрудничества Армения-Франция-Греция-Кипр-Индия. «У нас есть успешное трехстороннее оборонное партнерство с Кипром. Но возможно и другое трехстороннее, четырехстороннее партнерство с Францией и Индией - важными странами, важными державами, которые являются общими друзьями как для Армении, так и для Греции», - сказал Дендиас на совместной с Папикяном пресс-конференции. Формирование четырехстороннего военного союза Армения-Греция-Франция-Индия - все еще фантомная идея. Тем не менее интересы Греции на Южном Кавказе пересекаются с французскими и индийскими.