Россия пылает любовью к Армении

Москве «неизвестно» о каких-либо принятых решениях касательно вывода российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц, работа идет по всем направлениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается пограничников из Звартноца, то каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил, мы работаем по всем направлениям в рамках и структур СНГ, и структур ЕАЭС, и на уровне двусторонних отношений», - сказал Песков.

Он отметил, что сейчас Россия и Армения осуществляют «целый ряд важных проектов». «Будем их осуществлять дальше», - резюмировал Песков.

Ранее секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян заявил, что армянские власти обсуждают целесообразность присутствия пограничников ФСБ России в ереванском аэропорту Звартноц.

Песков также заявил, что «трудности в отношениях» России и Армении пройдут, сотрудничество между двумя странами абсолютно взаимовыгодное.

«У самых близких соседей может быть период, когда отношения могут быть натянутыми, но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и дальновидность, политическая дальновидность лидеров двух стран - с нашей стороны она тоже есть. Поэтому я уверен, что все эти трудности - они пройдут, сотрудничество между Россией и Арменией абсолютно взаимовыгодное», - сказал он, добавив, что в России «армян живет больше, чем в Армении, они россияне и в России их любят».