Стало известно, когда Швеция официально вступит в НАТО

Флаг Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе будет поднят в понедельник, 11 марта. Об этом сообщает телеканал TV4.

Эта церемония ознаменует начало членства королевства в альянсе. На ней будут присутствовать премьер-министр Ульф Кристерссон, главнокомандующий Микаэль Бюден и другие политики. Приглашены послы стран НАТО.

Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 5 марта ратификацию соглашения о присоединении Швеции к НАТО. Венгрия стала последней страной альянса, одобрившей шведскую заявку.