Кремль о хороших и плохих странах

Россия не хочет войны с Германией, но и не хочет, чтобы кто-то замышлял взрывать что-то в России, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя разговор офицеров Бундесвера о возможности ударов по Крымскому мосту. По его словам, «в России любят немцев и Германию, но Берлин делает много ошибок».

Песков также вспомнил турецкую поговорку о том, что близкий сосед лучше плохого родственника, говоря о взаимоотношениях между Россией и Китаем. При этом представитель Кремля отметил, что отношения двух стран находятся на историческом пике.

«Китай - это наш вечный сосед. По образованию я тюрколог. У турок есть такая пословица, что близкий сосед зачастую лучше плохого родственника. Поэтому мы очень ценим то, как развиваются наши отношения с Китаем. И президент [РФ Владимир] Путин, и председатель [КНР] Си [Цзиньпин] неоднократно говорили, что эти отношения находятся на историческом пике. И мы надеемся, что мы этот пик преодолеем», - сказал он.

Песков также заявил, что власти Молдовы сейчас «поражены бациллой русофобии» и «отказываются от какого-либо диалога с Россией, но это чудовищная ошибка с их стороны».

«Мы хотели бы, чтобы дух русофобии покинул этот чудесный город и эту чудесную страну, - отметил он, говоря о политике Кишинева. - К сожалению, эта бацилла русофобии сейчас там размножается, и у власти находятся люди, которые просто отвергают какой-либо диалог и разговор с нашей страной».

По мнению Пескова, «этот пример очень показателен». Он заявил, что руководители некоторых стран «желают ориентироваться на Европу и почему-то считают, что для этого им нужно стать врагами России». «Это чудовищная ошибка. Мы надеемся, что в Кишиневе поймут, насколько она чудовищна», - добавил представитель Кремля.

Кремль, по словам Пескова, «надеется, что власти Молдовы будут учитывать мнение жителей Приднестровья». Иная политика Кишинева может «привести к катастрофе», заявил он.

Песков добавил, что жители Приднестровья «во многом не согласны с тем, что делают власти в Кишиневе». «И, конечно, мы надеемся на то, что власти в Кишиневе будут учитывать мнение этих людей, потому что власть обязана учитывать мнение людей. И что власть в Кишиневе не будет прислушиваться к чьим-то советам или не будет сама выбирать путь конфронтации и подавления людей. Это чревато катастрофой», - сказал представитель Кремля. По его словам, «проблема Приднестровья очень актуальна сейчас. Потому что действительно там ситуация далека от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной».

Песков также заявил, что отношения России и США «хуже некуда», а Америка, оказывается, «воюет против России», а американские танки «ездят по российской территории». Россия «никогда не вмешивалась в выборы в США» и «не будет вмешиваться в выборы в США 2024 года». В то же время, сказал Песков, России «не нравятся» политики в США, которые оскорбляют российского президента. В то же время, пригрозил он, Москва «сделает все, чтобы самолеты США, которые посягнут на РФ, горели и падали».

По словам Пескова, Россия «придерживается своей доктрины в отношении ядерного оружия», где оно трактуется как «прощальное оружие». Оно будет применено только в случае «угрозы существования страны».

«Что касается нас, то все, что касается ядерного оружия, изложено у нас в соответствующей доктрине. И опять же, если уйти от юридического языка, там это именно трактуется как «прощальное оружие». Если что-то будет угрожать существованию нашей страны, вот тогда ядерное оружие. Помимо этого, никак невозможно говорить об этом безответственно. И вот я в этом убежден.

Я не знаю, боятся ли эти люди (на Западе) ядерной войны. Если они люди, то они должны бояться на уровне самосохранения. Человек должен иметь инстинкт самосохранения, он должен иметь страх. Ядерная война - это последнее средство, прощальное средство», - сказал Песков.