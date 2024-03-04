Еще один шаг к президентству Трампа наша корреспонденция
Экс-президент и нынешний гуру республиканцев Дональд Трамп одержал уверенную победу на праймериз в так называемом «супервторнике». Он набрал подавляющее большинство голосов в 12 штатах по всей стране — от Калифорнии до Новой Англии (подсчет в этот момент еще ведется на Аляске и в Юте).
Теперь у него в кармане 751 делегат на конвент Республиканской партии из необходимых для номинации 1215. То есть ему стоит лишь поднять ногу и перешагнуть барьер. И он это сделает до конца марта, когда голосование пройдет в довольно крупных штатах — Иллинойсе и Огайо.
Однако не все коту масленица. Никки Хейли, единственный оставшийся конкурент Трампа, подпортила ему веселье - она победила в штате Вермонт, хотя разрыв между ними не превысил 4 процентных пункта. Правда, надежд у Хейли на получение номинации нет никаких — у нее только 62 делегата.
Почему же штатом, который поддержал ее, стал Вермонт, внесший неожиданно веселую нотку в похоронный по Америке трамповский марш? Там было проведено так называемое открытое голосование, на которое были приглашены независимые умеренные избиратели. Они-то и отдали голоса Хейли, и теперь ее единственную победу выделяют практически все американские СМИ шире, чем триумф Трампа.
Для последнего это было крайне неожиданно. Накануне голосования он по опросам опережал Хейли в Вермонте на 30 процентов. И тут такая незадача.
Были посрамлены и прогнозы в отношении того, что после «супервторника» Хейли выйдет из гонки. Сейчас совершенно очевидно, что она останется и будет по-прежнему возглавлять антитрамповское воинство у республиканцев. «Все говорят, что если вы не поддерживаете Трампа, то являетесь демократом, - сказала она во вторник, отвечая на вопрос Fox News. — Это категорически неверно, это ужасно и никак не способствует нашему объединению».
Победа в Вермонте показывает, что Трампу, несмотря на успехи, предстоит еще немало сделать, чтобы мобилизовать в свою пользу республиканский электорат на президентских выборах. Пока опросы, однако, показывают, что его сторонники настроены более оптимистически в отношении своего кандидата, чем демократы по отношению к Байдену.
Победа Хейли вдохновила и Джо Байдена. «Сегодняшние результаты дают американскому народу ясный выбор: готовы ли мы идти вперед или позволим Дональду Трампу втянуть нас в хаос, разделение и сумерки, которыми характеризовалось его пребывание в офисе», - сказал он по итогам праймериз.
У Байдена вчера также прошло голосование. Но оно было практически безальтернативным - обычное дело для любого президента, идущего на переизбрание. Он победил во всех штатах и проиграл лишь на заморской территории США - Американском Самоа, части острова в южной части Тихого океана (население 52 тысячи человек). Там у республиканцев праймериз не проходили, а то, глядишь, на «острове толстяков», как его называют, могли бы прокатить и Трампа.
Хорошей новостью для демократов стала и победа их коллеги Адама Шиффа на специальных выборах в Калифорнии. Там образовалось вакантное место после смерти старейшей сенаторши, 90-летней Дайан Файнштейн. Победивший на праймериз Шифф будет участвовать в ноябрьских выборах, и для Демократической партии исключительно важно, чтобы он победил и там - они не настроены потерять имеющееся у них большинство в Сенате.
В Америке не меньше, чем результаты «супервторника», обсуждают и другую новость. На минувшей неделе Верховный суд отклонил требование судебных властей штата Колорадо вычеркнуть имя Трампа из избирательных бюллетеней из-за его причастности к мятежу 6 января 2021 года. Это решение касается и двух штатов - Иллинойса и Мэна, которые выступили с такой же инициативой. Таким образом, Трамп останется в бюллетенях по всей стране.
Однако это решение ВС не было воспринято американской демократической общественностью как некий фавор Трампу. Его поддержала даже The Washington Post, которая в редакционной статье похвалила верховных жрецов за правильно принятое решение. В конечном итоге судьбу Трампа должны решать избиратели, а не судьи отдельных штатов.
Намного важнее, что скажет Верховный суд в отношении требования Трампа о предоставлении ему абсолютного иммунитета как бывшему президенту страны. А здесь его может ждать ловушка, которая связана с определением времени проведения судебных процессов.
ВС и так затянул изучение вопроса. Сначала он дожидался решения Апелляционного суда. Когда тот отклонил требование Трампа, судьи сообщили, что они приступят к рассмотрению дела о неприкосновенности на неделе, которая начнется 22 апреля, но оно может затянуться на неопределенный срок. Однако никакой здравомыслящий юрист в Америке не думает, что судьи предоставят Трампу абсолютный иммунитет, иначе это подорвет авторитет этого состава суда на вечные времена.
И вот тут начнется самое интересное.
Судья Таня Чуткан, которая ведет дело о подстрекательстве Трампа к мятежу, может начать судебный процесс где-то в начале августа. Он продлится около 12 недель и закончится в районе 25 октября. То есть за 10 дней до выборов. И тогда вся Америка будет больше обсуждать, посадят ли Трампа за решетку, чем кто станет хозяином Белого дома.
Для Дональда Трампа это станет худшим ночным кошмаром. Сам процесс накануне выборов, который будет транслироваться в прямом эфире ведущими телеканалами, станет для него чрезвычайно разрушительным. Так что ему рано вытягивать губы в одну радостную улыбку. Несмотря на все его победы на праймериз, новый президентский срок для Трампа отнюдь не гарантирован.