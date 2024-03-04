Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:55

Экс-президент и нынешний гуру республиканцев Дональд Трамп одержал уверенную победу на праймериз в так называемом «супервторнике». Он набрал подавляющее большинство голосов в 12 штатах по всей стране — от Калифорнии до Новой Англии (подсчет в этот момент еще ведется на Аляске и в Юте). Теперь у него в кармане 751 делегат на конвент Республиканской партии из необходимых для номинации 1215. То есть ему стоит лишь поднять ногу и перешагнуть барьер. И он это сделает до конца марта, когда голосование пройдет в довольно крупных штатах — Иллинойсе и Огайо.

Однако не все коту масленица. Никки Хейли, единственный оставшийся конкурент Трампа, подпортила ему веселье - она победила в штате Вермонт, хотя разрыв между ними не превысил 4 процентных пункта. Правда, надежд у Хейли на получение номинации нет никаких — у нее только 62 делегата. Почему же штатом, который поддержал ее, стал Вермонт, внесший неожиданно веселую нотку в похоронный по Америке трамповский марш? Там было проведено так называемое открытое голосование, на которое были приглашены независимые умеренные избиратели. Они-то и отдали голоса Хейли, и теперь ее единственную победу выделяют практически все американские СМИ шире, чем триумф Трампа. Для последнего это было крайне неожиданно. Накануне голосования он по опросам опережал Хейли в Вермонте на 30 процентов. И тут такая незадача. Были посрамлены и прогнозы в отношении того, что после «супервторника» Хейли выйдет из гонки. Сейчас совершенно очевидно, что она останется и будет по-прежнему возглавлять антитрамповское воинство у республиканцев. «Все говорят, что если вы не поддерживаете Трампа, то являетесь демократом, - сказала она во вторник, отвечая на вопрос Fox News. — Это категорически неверно, это ужасно и никак не способствует нашему объединению».

Победа в Вермонте показывает, что Трампу, несмотря на успехи, предстоит еще немало сделать, чтобы мобилизовать в свою пользу республиканский электорат на президентских выборах. Пока опросы, однако, показывают, что его сторонники настроены более оптимистически в отношении своего кандидата, чем демократы по отношению к Байдену. Победа Хейли вдохновила и Джо Байдена. «Сегодняшние результаты дают американскому народу ясный выбор: готовы ли мы идти вперед или позволим Дональду Трампу втянуть нас в хаос, разделение и сумерки, которыми характеризовалось его пребывание в офисе», - сказал он по итогам праймериз. У Байдена вчера также прошло голосование. Но оно было практически безальтернативным - обычное дело для любого президента, идущего на переизбрание. Он победил во всех штатах и проиграл лишь на заморской территории США - Американском Самоа, части острова в южной части Тихого океана (население 52 тысячи человек). Там у республиканцев праймериз не проходили, а то, глядишь, на «острове толстяков», как его называют, могли бы прокатить и Трампа. Хорошей новостью для демократов стала и победа их коллеги Адама Шиффа на специальных выборах в Калифорнии. Там образовалось вакантное место после смерти старейшей сенаторши, 90-летней Дайан Файнштейн. Победивший на праймериз Шифф будет участвовать в ноябрьских выборах, и для Демократической партии исключительно важно, чтобы он победил и там - они не настроены потерять имеющееся у них большинство в Сенате.

В Америке не меньше, чем результаты «супервторника», обсуждают и другую новость. На минувшей неделе Верховный суд отклонил требование судебных властей штата Колорадо вычеркнуть имя Трампа из избирательных бюллетеней из-за его причастности к мятежу 6 января 2021 года. Это решение касается и двух штатов - Иллинойса и Мэна, которые выступили с такой же инициативой. Таким образом, Трамп останется в бюллетенях по всей стране. Однако это решение ВС не было воспринято американской демократической общественностью как некий фавор Трампу. Его поддержала даже The Washington Post, которая в редакционной статье похвалила верховных жрецов за правильно принятое решение. В конечном итоге судьбу Трампа должны решать избиратели, а не судьи отдельных штатов. Намного важнее, что скажет Верховный суд в отношении требования Трампа о предоставлении ему абсолютного иммунитета как бывшему президенту страны. А здесь его может ждать ловушка, которая связана с определением времени проведения судебных процессов. ВС и так затянул изучение вопроса. Сначала он дожидался решения Апелляционного суда. Когда тот отклонил требование Трампа, судьи сообщили, что они приступят к рассмотрению дела о неприкосновенности на неделе, которая начнется 22 апреля, но оно может затянуться на неопределенный срок. Однако никакой здравомыслящий юрист в Америке не думает, что судьи предоставят Трампу абсолютный иммунитет, иначе это подорвет авторитет этого состава суда на вечные времена.