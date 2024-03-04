Посол Франции: «Мы понимаем обеспокоенность Азербайджана...»

Франция не согласна с Ираном по многим вопросам, однако солидарна с ней по вопросу Армении, заявил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

«Мы не согласны с Ираном по многим вопросам, но это тот вопрос, в котором есть единогласие. И, по сути, все государства-члены ООН должны быть согласны по этому вопросу, поскольку по Уставу ООН все государства-члены ООН должны признавать и поддерживать территориальную целостность и суверенитет других государств-членов. Это общее обязательство.

Что касается беспокойства Азербайджана, то они могут быть уверены, что тот тип сотрудничества, те виды техники, которые мы поставляем Армении, направлены на защиту страны, они носят чисто оборонительный характер», - заявил Декотиньи.