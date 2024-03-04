Банк Республика получил 6 наград в 6 номинациях
Банк Республика победил в 6 номинациях премии «Банковские Награды – 2023», которую традиционно проводит Ассоциация банков Азербайджана (АБА) за успешные проекты, реализованные в 2023 году.
Отметим, что в ежегодном конкурсе со стороны экспертов Ассоциации оцениваются проекты, реализованные банками страны в течение года. Как и в предыдущие годы, Банк Республика стал одним из банков, получивших наибольшее количество наград.
Все социальные проекты, реализованные банком в 2023 году, получили высокую оценку и получили 6 наград в 6 номинациях:
- Самый активный банк, реализующий проекты корпоративной социальной ответственности;
- Самый активный банк, реализующий проекты финансовой грамотности;
- Самый активный банк, реализующий проекты образования;
- Самый активный банк, реализующий проекты, связанные с повышением финансовой доступности малого и среднего бизнеса;
- Самый активный банк, реализующий проекты по повышению безопасности в цифровых платежах.
- «Участие в программе самозанятости».
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в колл-центр банка по номеру 144.