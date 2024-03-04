Новые победы азербайджанских боксеров в Италии

Боксер из Азербайджана Сархан Алиев, борющийся за олимпийскую лицензию в весовой категории 71 кг, одержал победу в 1/32 финала олимпийского квалификационного турнира в итальянском Бусто-Арсицио.

Как сообщает haqqin.az, Сархан Алиев оформил победу над призером чемпионата мира марокканцем Элабидином Зинени по итогам двух раундов. В 1/16 финала наш боксер встретится 7 марта с литовцем Александром Трофимчуком.

Победу в 1/32 финала праздновала и Шахла Аллахвердиева, одержавшая верх над вьетнамкой Нгок Маи Хоангу. Аллахвердиева встретится 8 марта в 1/16 финала с Марианой Сото Торрес (Испания).