Специалист Минздрава об аллергии у детей

Аллергические заболевания - это наследственные хронические заболевания. Они передаются из поколения в поколение через гены. Об этом заявила врач-аллерголог Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой при Минздраве Чинара Новрузова в ходе прямого эфира на официальной странице министерства в Instagram.

Врач сказала, что аллергические заболевания могут возникать в разные возрастные периоды. Начальные признаки аллергии у детей, находящихся на грудном вскармливании, наблюдаются с покраснением кожи, зудом и в первое время появляются на щеках.

«Это проявляется в первые пять лет, а в последующие годы аллергия может наблюдаться и на других участках тела, в нижних конечностях», - говорит Новрузова.

По словам аллерголога, аллергия дыхательных путей встречается и у малолетних детей.

Врач также предоставила информацию о наблюдаемой весной аллергии: «В таких случаях пациентам рекомендуется не находиться слишком долго на открытом воздухе в ветреную, пыльную погоду. Летом основной причиной аллергии является пыльца, то есть пыльца растений».

Новрузова заявила, что в этот период, то есть в марте, апреле и мае, частицы, участвующие в опылении, активно перемещаются в воздухе. Хотя эти частицы полезны для растений, они действуют как аллергены, активирующие аллергические реакции у атипичных людей. При перекрестных реакциях пищи с пыльцой растений пыльцевую реакцию можно наблюдать у человека даже в отсутствие периода опыления растений.

Так, при приеме аллергиком продуктов питания, способных вызвать перекрестную реакцию (например, яблоко, груша, каштан, банан), наблюдается местный оральный аллергический синдром. У атопического человека наблюдается раздражение, зуд, сыпь и отек в области рта. В то же время могут наблюдаться и другие аллергические реакции: «Например, аллергическая астма, аллергический ринит. Жалобы на аллергический оральный синдром не возникают или не являются серьезными, когда пища, вызывающая аллергическую реакцию, потребляется в приготовленном виде».

Новрузова отметила, что такая совокупность аллергических реакций называется поллинозом. Пыльцевые реакции проявляются по-разному в зависимости от местоположения. Если реакция локализуется в верхних дыхательных путях, ее называют аллергическим ринитом, если локализуются в глазах – аллергическим конъюнктивитом, а если локализуются в бронхах – аллергической астмой. Каждое из этих заболеваний наблюдается со своими клиническими симптомами.

«Больные аллергическим ринитом жалуются на заложенность носа, прозрачные выделения из носа, частое чихание. Больные, страдающие аллергическим конъюнктивитом, страдают от слезотечения, покраснения, отечности глаз до тех пор, пока весной не закончится период опыления растений. Больные бронхиальной астмой жалуются на судорожный кашель, удушье, одышку», - пояснила врач.

Аллерголог отметила, что у новорожденных в первый год жизни, когда они впервые подвергаются воздействию пыльцы, реакции на пыльцу не наблюдается, так как в организме еще идет процесс сенсибилизации, а в последующие годы уже могут наблюдаться реакции на пыльцу.

Аллерголог также ответила на вопрос о том, вызывают ли аллергические заболевания астму. Она сказала, что в первую очередь следует обратить внимание на то, о каких аллергических заболеваниях идет речь.

«Этот процесс называется «аллергическим маршем» в сторону астмы. Если мы обратим внимание на то, почему она так называется, то увидим, что до возникновения астмы процесс наблюдается в виде других аллергических симптомов у ребенка», - пояснила специалист.

Врач также отметила, что в молодом возрасте процесс преимущественно локализуется на коже и называется атопическим дерматитом. Атопический дерматит наблюдается с периода новорожденности. Симптомами заболевания являются сухость кожи, сыпь и зуд. В молодом возрасте эти жалобы появляются на лице и в складках окружающей области. Эти реакции могут возникать на пищу, чистящие средства, одежду, постельное белье и т.д. Если не принять защитные меры в пожилом возрасте, процесс может распространиться как на поверхность кожи, так и локализоваться в верхних дыхательных путях.

Аллерголог отметила, что на этих стадиях вероятность развития астмы, которая уже является следующей стадией, может возрасти, если дети не будут вести правильный образ жизни, гипоаллергенную диету и лечение: «Этот процесс чаще наблюдается, когда у потомства есть страдающий астмой. Когда мы видим случаи атопии у ребенка в раннем возрасте, мы должны исследовать и находить пищу, факторы окружающей среды, которые вызывают это состояние, и исключать их из ребенка. Кроме того, мы должны быть хорошо осведомлены о болезни, определить наш план лечения. При таком подходе мы можем снизить риск развития таких заболеваний, как астма, у детей в будущем», – сказала врач.