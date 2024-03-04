Крупнейший рейд Израиля на Западном берегу

Накануне израильская армия совершила рейд по административной столице Палестины Рамалла на Западном берегу. Израильская операция по поимке двух разыскиваемых преступников стала крупнейшей с начала войны против ХАМАС и затронула практически всю территорию Западного берега.

В ночь на 5 марта военные вошли в лагерь беженцев Аль-Амари, расположенный в черте Рамаллы. Жители сообщили, что поздно ночью в город въехали десятки израильских военных машин, на крышах засели снайперы. Контртеррористические мероприятия, как их называет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), прошли также в лагере беженцев Балата на севере Западного берега, а также в Тулькарме и Кафр-Джамале. Операция длилась шесть часов.

По данным палестинского агентства Wafa, ЦАХАЛ задержал 22 палестинцев в Рамалле и лагере беженцев Балата. Среди них оказались и несколько человек, которые вышли из израильских тюрем в конце ноября — во время недельного перемирия между Израилем и ХАМАС (тогда палестинское движение освободило 105 заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем 240 палестинцев). Главной целью рейда был Мохаммед аль-Танджи, который, как заявляют израильские военные, планировал теракт против израильтян и считается «одним из главарей террористической инфраструктуры Балаты». Помимо Мохаммеда аль-Танджи был задержан и его сообщник Адель Абу Лайл.

В пресс-службе израильской армии сообщили, что военные столкнулись с агрессией со стороны местного населения. Люди бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, поэтому «военным пришлось открыть огонь».