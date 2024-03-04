Армения направила в Россию официальное письмо по вопросу прекращения деятельности пограничников ФСБ РФ в аэропорту «Звартноц». Об этом на брифинге заявил секретарь Совбеза Армен Григорян.

«Армения направила официальное письмо в РФ с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту «Звартноц» должны нести службу армянские пограничные войска», - сказал Григорян.



Он отметил, что у Еревана останутся проблемы с ОДКБ до тех пор, «пока объединение не признает международные границы Армении». «Мы ожидаем от ОДКБ, что она признает свою зону ответственности в нашем регионе: границы Армении в 29,8 тысячи квадратных километров. Границы, которые существуют с Азербайджаном, Турцией, Ираном и Грузией. До тех пор, пока ОДКБ не признала эти границы, данный вопрос остается открытым», - заявил Григорян.