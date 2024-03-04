В Армении продолжаются споры по поводу вывода российских военнослужащих-пограничников из аэропорта «Звартноц» в Ереване. Данный вопрос поднимался в кругах, близких к правительству, а спикер парламента Ален Симонян несколько дней назад заявил журналистам, что поддерживает такое развитие событий. Но тут же добавил, что это его личная позиция и он не знает, какие дискуссии идут по этому поводу в правительстве.

Российские официальные лица утверждают, что Ереван не обсуждал с ними данный вопрос. Однако не исключено, что это неправда: когда министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне позвонил своему армянскому коллеге Арарату Мирзояну «для выяснения отношений», он наверняка поинтересовался ходом событий.

По мнению Лусине Акопян, сопредседателя гражданской платформы «Политическое сообщество Европейский союз-Армения», лучший способ вывести российских пограничников из ереванского аэропорта – добиться введения безвизового режима с ЕС. По ее словам, такой шаг сделает российских пограничников «безработными» и им придется освободить аэропорт.

2 марта члены молодежного крыла близкого к власти союза радикальных армянских националистов под названием «Национал-демократический полюс» провели акцию перед аэропортом «Звартноц» и потребовали вывода российских пограничников. «Это не только доказательство несуверенности Республики Армения, но и позорный факт, оскорбляющий достоинство каждого армянина. Для достойного армянина, являющегося гражданином Республики Армения, недопустимо, чтобы иностранец охранял границы его страны, его дома, чтобы иностранец решал, кого впустить в страну, а кого нет. На самом деле сегодня мы не хозяева своего родного города и не знаем, кому открыты или закрыты ворота нашей страны», – заявили протестующие.

«Давайте вместе выразим волю к изгнанию российского оккупанта из Армении и созданию суверенного государства», – говорится в обращениях участников акции.

Поднятие вопроса о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта считается частью планов властей Армении по прекращению военного присутствия Москвы в регионе. Однако армянские чиновники при каждом удобном случае заявляют, что вывод 102-й базы из страны не рассматривается.