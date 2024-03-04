Синоптики предупредили об ухудшении погоды

В Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов сообщили, что после нескольких дней умеренной погоды 7 марта начиная с горных районов погодные условия в регионах Азербайджана изменятся и будут нестабильными до утра 9 марта.

В Баку и на Апшеронском полуострове со второй половины дня 7 марта и до утра 8 марта ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду, временами до 20-23 метров, вечером и ночью местами возможны осадки.

Интенсивные осадки прогнозируются в Карабахском и Восточно-Зангезурском, Газах-Гянджинском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Ленкорань-Астаринском районах, Центральном Аране и Нахчыванской АР.

С полудня 7 и до полудня 8 марта преимущественно в горных и предгорных районах западный ветер местами усилится до 18-23 метров в секунду. Ночью и утром на дорогах в некоторых горных районах ожидается гололед.