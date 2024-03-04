В Украине взорвали организатора «выборов» президента России

Сегодня утром в Бердянске (захвачен Россией в 2022 году) Запорожской области Украины прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что убита одна из организаторов «выборов» РФ.

«Ориентировочно в микрорайоне Колония сегодня раздался взрыв. По имеющейся информации, ликвидирована одна из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске», - сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

Также она призвала местных жителей быть осмотрительными и осторожными, избегать большого скопления людей, представителей избирательных комиссий и сами участки.