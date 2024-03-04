Армян и евреев назвали несовместимыми

Несмотря на то что многие историки, журналисты и политические эксперты отмечают сходство между армянами и евреями, им не удалось сформировать какое-либо существенное чувство межэтнической дружбы на индивидуальном или коллективном уровне. Об этом говорится в материале основателя и исполнительного директора Израильского института стратегических исследований Мартина Шермана.

"Что касается вражды на личном уровне, то опрос, проведенный Pew Research Center в 2018 году среди почти 56 000 взрослых в 34 странах Западной, Центральной и Восточной Европы, показал, что почти 80% армян не приняли бы еврея в свою семью - больше, чем в любой другой стране, участвовавшей в опросе. Более ранний опрос, проведенный Pew в 2017 году в 18 странах Центральной и Восточной Европы, показал, что менее двух третей армян приняли бы евреев в качестве граждан своей страны, и это самый высокий показатель в опросе", - отмечает автор.

Опросам Pew предшествовало широко цитируемое исследование, проведенное ADL [ведущая в мире организация по борьбе с ненавистью], которое показало, что почти 60% армян испытывают антисемитские настроения.

По словам Шермана, примечательным является тот факт, что опрос проводился в 2014 году - за 6 лет до начала Второй Карабахской войны 2020 года, в которой Азербайджан вернул себе свои значительные территории, и почти за десять лет до 2023 года, когда весь Карабах вернулся под контроль Баку.

"Соответственно, хотя поставки израильского оружия в Азербайджан называются основным фактором военных успехов Баку, это не может объяснить антиеврейскую враждебность, обнаруженную в ранее упомянутых опросах", - добавил основатель израильского института.

Автор затронул также вражду на коллективном уровне, показателем чего, по его мнению, являются взаимоотношения Армении с Ираном.