Как Зия Гусейнзаде европейские деньги присваивал

Как сообщает корреспондент haqqin.az, согласно оглашенному прокурором обвинению, Гусейнзаде занимался мошенничеством, подделывал официальные документы и злоупотреблял служебным положением. Вместе с Кенаном Расуловым он сумел получить кредит в 2 миллиона долларов от Европейского банка реконструкции и развития на строительство теплиц общей площадью более 9 с половиной гектаров в селах Еникенд и Памбыгкенд Сальянского района. В итоге обвиняемый ничего не построил, а деньги оставил себе.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу учредителя ООО PKF Audit Azerbaijan и PKF Audit Consultinq, бизнесмена Зии Гусейнзаде.

Таким же образом Гусейнзаде поступил с другим кредитом от ЕБРР на 5 миллионов 600 тысяч евро. Затем мошенник подделал доверенность, выданную на имя ныне покойного Айдына Рзаева, передал ее банку и обналичил сумму в 30 тысяч манатов.

Позже Гусейнзаде взял грант в размере 260 тысяч евро на имя Расулова. Из этих средств он присвоил половину.

Отметим, что «отличился» Гусейнзаде и на личном фронте. Против него также возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводится расследование на основании жалобы его бывшей девушки Рази Алиевой, обвинившей мужчину в физическом и психологическом насилии.