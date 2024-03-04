Россия нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждает греческая газета «Прототема».

Газета ссылается на анонимные источники в правительстве Греции.

Утверждается, что удар был нанесен, когда кортеж Зеленского находился с греческой делегацией. В публикации сказано, что в делегации Греции никто не пострадал.

Как пишут греческие СМИ, взрыв произошел незадолго до встречи между премьером Греции Мицотакисом и Зеленским, в 150 метрах от того места, где располагалась греческая миссия, в которой, помимо премьер-министра, были восемь человек и их охрана.