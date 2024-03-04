Россия нанесла ракетный удар по кортежу Зеленского видео; новость дополнена
Россия нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждает греческая газета «Прототема».
Газета ссылается на анонимные источники в правительстве Греции.
Утверждается, что удар был нанесен, когда кортеж Зеленского находился с греческой делегацией. В публикации сказано, что в делегации Греции никто не пострадал.
Как пишут греческие СМИ, взрыв произошел незадолго до встречи между премьером Греции Мицотакисом и Зеленским, в 150 метрах от того места, где располагалась греческая миссия, в которой, помимо премьер-министра, были восемь человек и их охрана.
March 6, 2024
Источники издания говорят, что никто из греческой делегации не пострадал. «Нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации», – заявили официальные правительственные источники.
«Мы все в порядке», – сказал в комментарии изданию государственный министр Греции Ставрос Папаставру.
Информацию о ракетном ударе публикуют также российские каналы и СМИ. В Киеве пока на них не отреагировали.