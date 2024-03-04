Россия объявила Каспарова террористом

Шахматист и политик Гарри Каспаров (признан в России «иноагентом») пополнил перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг).

Каспаров оказался в списке лиц и организаций, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Российское законодательство предусматривает санкции в отношении этих граждан и организаций - банки обязаны заморозить их средства и приостановить обслуживание.

20 мая 2022 года Министерство юстиции России внесло Каспарова в список физических лиц, «выполняющих функции иностранного агента».